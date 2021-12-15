РИАМО - 15 дек. Аналитическое агентство fDi Intelligence присудило победу департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы в премии «F.D.I. Strategy Awards» в категории «Образовательные технологии». Эксперты высоко оценили достижения департамента в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в разработку образовательных продуктов и услуг.

«Москва остается самым инвестиционно привлекательным городом России. Сегодня на столицу приходится около 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг. Среди них: создание выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобные площадки для ведения инновационного бизнеса, проекты, направленные на повышение квалификации специалистов», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обычно премию вручают конкретным инвестиционным агентствам, однако в этом году впервые жюри отметило работу столичного департамента. Для вручения премии судьи из команды fDi Intelligence изучили 34 площадки и агентства, которые отличились в рейтингах, опубликованных издательством за последний год.