РИАМО - 15 дек. В среду утром в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали около 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково 6 рейсов задержали, 4 отменили. В аэропорту Домодедово задержано 13 рейсов. В Шереметьеве 2 рейса отменены, 4 задержаны.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменены 2 рейса.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.

В среду в Московском регионе ожидается небольшой снег. Кроме того, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.