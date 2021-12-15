РИАМО - 15 дек. Загруженность столичных дорог утром в среду составляет 4 балла из 10 возможных, вечером на дорогах могут образоваться 8-балльные пробки, сообщает Дептранс Москвы.

Утром в среду движение в центр города затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также шоссе Энтузиастов.

Нормально едут по проспектам Маршала Жукова и Генерала Дорохова, Ленинградскому проспекту.

При планировании поездки водителям необходимо учитывать, что в столице проводятся дорожные работы, которые могут повлиять на загруженность улиц.

В среду в Москве местами ожидается небольшой снег, температура воздуха составит минус 1 - минус 3 градуса.

В Московском регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.