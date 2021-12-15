РИАМО - 15 дек. Одними из проявлений постковидного синдрома могут стать частичная потеря памяти и повышенная раздражительность, сообщил главный психиатр Минздрава РФ, гендиректор центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

Он подчеркнул, что пациенты в большинстве не понимают того вреда, который коронавирус нанес их мозгу.

«После Covid в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент - ред.) неправильно оценивает свои функции», — сказал Кекелидзе в интервью телеканалу РБК.

Психиатр отметил, что Covid-19, без сомнений, негативно влияет на работу центральной нервной системы. Так, перенесшие коронавирусную инфекцию люди могут забывать некоторые слова, могут стать более вспыльчивыми.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 10 074 797 случаев инфицирования коронавирусом. Самых эффективным способом защититься от заражения является вакцинация. По последним данным, уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России составляет 55,7%.

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