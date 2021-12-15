РИАМО - 15 дек. Более 1 тыс. волонтерам вручили памятные подарки по итогам текущего года. Награждение прошло в Москве, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Прежде всего, в столице отметили тех волонтеров, которые в этом году поддерживали патриотические мероприятия, а также оказывали помощь на культурных и других событиях.

Сейчас в центре «Мосволонтер» состоит более 130 тыс. добровольцев. А в целом в столице насчитывается около 670 тыс. добровольцев.

«Москва — город добрых дел и людей. В столице развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и другие направления добровольчества. Участвуя в самых разных мероприятиях и программах, волонтеры не только помогают в их организации, но и открывают для себя новые возможности, расширяют кругозор, заводят новых друзей», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Одна из тех, кто получила награду - Полина Окунева. Она состоит в рядах добровольцев уже не первый год. Также она состоит во Всероссийском студенческом корпусе спасателей и является ученицей Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

Другая награжденная — Наталья Полякова. В текущем году она много времени отдала акции «Помощники вакцинации». Она была тимлидером и успешно координировала действия волонтеров.

В этом году в Москве активно развивалось культурное и экологическое добровольчество. В мероприятиях этой направленности участвовало свыше 10 тыс. человек.