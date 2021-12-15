РИАМО - 15 дек. Церемония награждения победителей в рамках проекта «Путеводная звезда — 2021» прошла в Москве 14 декабря. Их определили во всех 18 номинациях в проекте «Активный гражданин», сообщает пресс-служба комитета по туризму города.

Москвичи голосовали за лучшие столичные гостиницы, рестораны, экскурсионные и выставочные проекты, музеи, кондитерские, гастромаркеты, медиа и стартапы. На конкурс пришло более 200 заявок.

«Премия «Путеводная звезда» вручалась в 22-й раз. Всех лауреатов определили москвичи. Онлайн-голосование проходило с 11 ноября по 3 декабря и было разделено на четыре этапа, в каждом из которых приняли участие более 150 тыс. человек», — сказала заместитель мэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Лауреаты вручили дипломы от столичного комитета по туризму и проекта «Активный гражданин», а еще они получили памятные статуэтки.

Так, победителем в номинации «Московские впечатления: выставки и музеи» стала выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». А в номинации «Московское гостеприимство: музеи» победу одержал центр «Космонавтика и авиация».

Северный речной вокзал удостоился победы в номинации «Московское гостеприимство: новая точка притяжения». Лауреатом «Московский гастромаркет» стал Даниловский рынок. А ресторан «Кафе Пушкинъ» получил награду в рамках номинации «Ресторан русской кухни».