РИАМО - 15 дек. Правоохранительные органы задержали совладельца шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева по делу о взрыве на шахте, он находится в изоляторе временного содержания, сообщает ТАСС.

Шахта «Листвяжная» входит в состав компании «СДС-Уголь», одним из совладельцев которой является Михаил Федяев. Кроме того, он занимает должность президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), в который входит «СДС-Уголь».

Взрыв метано-воздушной смеси произошел на «Листвяжной» 25 ноября. Жертвами аварии стал 51 человек, из которых 5 - горные спасатели. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что необходимо установить роль владельцев «Листвяжной» в этом трагическом случае.