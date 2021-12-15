РИАМО - 15 дек. В Подмосковье и столице до 23 часов 16 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей.

15 декабря в Подмосковье и столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 - минус 1 градус, по области — минус 6 - минус 1 градус.

16 декабря будет облачно, ожидаются снег и мокрый снег, образуется гололедица. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура ночью составит минус 4 – минус 2 градуса, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.