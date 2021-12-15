РИАМО - 15 дек. В среду в Подмосковье и столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 - минус 1 градус, по области — минус 6 - минус 1 градус.

Скорость юго-западного ветра не будет превышать 8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется немного выше климатической нормы.

По данным синоптиков, такие погодные условия будут комфортны для большинства жителей региона.