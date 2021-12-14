РИАМО - 14 дек. На следующем заседании Московской областной думы 16 декабря планируется рассмотреть законопроект, которым предлагается предоставить дополнительную поддержку для застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что документ предполагает передачу госземли в аренду за 1 рубль за 1 кв. м в год инвесторам, которые занимаются комплексным развитием территории.

Комплексное развитие – это проект по застройке и благоустройству территории с предварительным сносом существующих объектов, то есть обновление устаревшего жилфонда.

Еще документ предусматривает, что аренда не выше земельного налога будет распространяться на всех инвесторов, которые взялись за долгострои и, которые занимаются комплексным развитием территорий.

«Это не первая мера поддержки для застройщиков в Подмосковье. Ранее мы установили налоговый вычет в 80% для инвесторов, занимающихся комплексным развитием. Для Фонда по защите прав дольщиков, который также выступает как застройщик, стоимость аренды была установлена не выше земельного налога, что позволяет сдать объект быстрее», - сказал Брынцалов.

Он напомнил, что арендная плата 1 рубль за метр уже была установлена для некоммерческих организаций.

По его словам, данные меры в регионе направлены, в первую очередь, на то, чтобы как можно быстрее решить вопрос с проблемными долевыми объектами и расселением ветхого жилья.