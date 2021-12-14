РИАМО - 14 дек. В текущем году по результатам проверок газового оборудования в домах Госжилинспекция Подмосковья выписала штрафы на общую сумму 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным итогам, специалисты Госжилинспекции проверили газовое оборудование в 35 222 многоквартирных домах. Они составили 815 протоколов о нарушениях в содержании и обслуживании ВДГО.

К середине декабря сотрудники ведомства проинспектировали почти 90% всего газифицированного жилого фонда региона. Все газифицированные многоквартирные дома проверили в 12 муниципалитетах – Королев, Химки, Красногорск, Подольск, Шатура, Луховицы, Пущино, Серебряные Пруды, Краснознаменск, Рузский округ, Черноголовка и Звездный городок. В остальных городских округах осмотры газового оборудования близятся к завершению.

Наибольшее число нарушений в содержании ВДГО инспекторы выявили в домах Шаховской. Там они составили 124 протокола по фактам шелушения краски и ржавчины на трубах.

«В вопросах газоснабжения главный акцент делается на безопасность. Причем отвечают за нее в равной степени, но на своем уровне, и специалисты газовых служб, и управляющие компании, и собственники жилья, которые должны заключать договоры на техобслуживание и, конечно, давать специалистам доступ в свое жилище», - подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.