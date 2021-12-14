РИАМО - 14 дек. В рамках проекта Союза журналистов Подмосковья «Наука в Подмосковье в лицах и фактах» вышли последние два лонгрида, которые посвятили энергии будущего и путешествию во Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба Союза.

Первый лонгрид посвящен водородной энергетике и рассказывает о том, почему именно водород становится ключевым элементом энергоперехода человечества от газа как источника энергии к источникам возобновляемым. Прочитать его можно по ссылке.

Второй лонгрид поведает читателям о проекте NICA – сложнейшем ускорительном комплексе, сооружаемом на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Ученые надеются, что ускорительный комплекс позволит экспериментально восстановить то, что происходит при столкновении звезд и формировании нейтронной звезды. Прочитать его можно по ссылке.

Проект «Наука в Подмосковье в лицах и фактах» реализуется Союзом журналистов Подмосковья с использованием гранта, предоставленного Институтом развития интернета. Ранее в рамках проекта уже вышли 2 лонгрида: «Магическая пуля для болезней» и «Врачеватели растений».