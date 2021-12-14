РИАМО - 14 дек. Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в 5 номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала.

Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «Родной» певицы Loboda.

Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «МУЗ-ТВ». Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое посетили более полумиллиона пользователей.

Голосование за звание лучшего длилось 2 недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

«Одноклассники» в 4-й раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.