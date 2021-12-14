РИАМО - 14 дек. Горнолыжница из сборной команды Подмосковья Анастасия Силантьева завоевала серебряную медаль Кубка России в дисциплине слалом-гигант, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Немного не хватило призовых мест другим областным горнолыжницам Ольге Погребицкой и Елизавете Тимченко - они заняли четвертое и пятое место.

Девушки выступают за Московскую областную спортивную школу олимпийского резерва «Истина» под руководством тренера Александра Кондратенко.

Кубок России по горнолыжному спорту проходит с 12 по 18 декабря в центре «Металлург-Магнитогорск» в Республике Башкортостан.