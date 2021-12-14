РИАМО - 14 дек. При выборе гирлянды покупателям рекомендуется обратить внимание на маркировку в документах, прилагаемых к товару. На нем самом или на упаковке обязательно должна быть представлена информация на русском языке. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В частности, там должно быть указано наименование изготовителя, его местонахождение, тип или электротехнические характеристики ламп, суммарное номинальное напряжение гирлянды, правила монтажа, эксплуатации, условия хранения и утилизации гирлянды и ее составных частей.

Не стоит приобретать елочную гирлянду у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где нет информации о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы. Также стоит отказаться от покупки, если продавец не может показать документы на продукцию, подтверждающую ее безопасность.

Дома следует внимательно осмотреть купленную гирлянду. Изоляционный материал на ней должен надежно защищать кабель, световые элементы должны быть прочно прикреплены к проводу, лампы не могут вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя. Кроме того, гирлянда не должна источать резкий, неприятный запах.