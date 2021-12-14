РИАМО - 14 дек. В городе Долгопрудный арестованы двое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве мужчины по предварительному сговору, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 12 декабря на спортплощадке в районе ул. Восточной, где два юноши напали на 40-летнего мужчину. Один из них повалил его на землю, а второй несколько раз ударил жертву ножом в голову. После этого злоумышленники сбежали, а тело погибшего нашли прохожие.

Молодых людей удалось оперативно вычислить и задержать.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже осуществлены допросы и очные ставки, также проведены обыски и назначен ряд экспертиз.