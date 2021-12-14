РИАМО - 14 дек. Награды Всероссийской туристкой премии «Маршрут года 2021» получили пять туристических проектов Московской области. Так, Гран-при в номинации «Сувенир музея» получили платок «Головоломка» от Музея истории русского платка и шали из Павловского Посада, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Первое место в конкурсе выиграли открытка-раскраска от «Коломенского трамвая желаний» в номинации «Сувенир туристического маршрута» и открытки «Живые картины», а также набор для творчества «Модные шляпки» от Егорьевского историко-художественного музея.

Третьим в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» стал «Счастливый билет» от «Коломенского трамвая желаний».

Финал премии прошел 10-12 декабря в Саранске. На нем было показано более 400 изделий из 45 российских регионов. Их представили более 260 участников. Всего в этом году на участие в конкурсе заявлено около 2,1 тыс. изделий из 66 регионов страны.

Всероссийская туристская премия была учреждена в 2014 году по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадия Шаталова.

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