РИАМО - 14 дек. В Московской области 14 тыс. человек посетили стационарные офисы социальной газификации с начала их работы, юбилейного гостя встретили в Волоколамском офисе. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Жительница деревни Суслово Елена Колесник обратилась для заключения комплексного договора.

«Когда мы купили дом, не могли и думать про газ, не было никакой перспективы подключить. Мы смирились, начали продумывать другие варианты. Летом узнали по телевизору, что попали в программу, чему мы очень обрадовались. И вот, получив возможности, обратились за подключением. Рядом, нет никаких проблем с оформлением. Действительно, доступно!» - сказала Колесник.

В регионе летом открылись 8 стационарных офисов социальной газификации: в Домодедове, Дмитровском, Раменском, Рузском, Истринском, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Волоколамском городских округах. В любом из них жители могут подать заявку на комплексный договор и оформить еще 11 соцуслуг.

Волоколамский округ – один из муниципалитетов, где отмечается высокий спрос жителей на подключение к газу. Всего по программе социальной газификации здесь будут догазифицированы 47 населенных пунктов. На текущий момент работы завершены в 15 населенных пунктах, 200 домовладений округа уже газифицированы.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования.