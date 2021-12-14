РИАМО - 14 дек. Депутаты Мособлдумы на ближайшем заседании 16 декабря рассмотрят проект закона о предоставлении ежемесячной денежной выплаты медикам. Ранее такую инициативу озвучил губернатор области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«С 2022 года медицинские работники смогут получить компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей в месяц. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тыс. врачей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что бюджете региона на следующий год на предоставление выплаты выделено более 430 млн рублей.

Перечень должностей, по которым будет предоставляться выплата, будет определяться правительством области. В него войдут, в первую очередь, самые востребованные специальности: офтальмология, терапия, педиатрия, неврология, акушерство и гинекология, эндокринологи, травматология и ортопедия, кардиология, оториноларингология, ультразвуковая диагностика, хирургия, онкология, врачи скорой помощи, фельдшеры, медицинские сестры.

Предполагается, что ежегодно количество получающих выплату врачей будет увеличиваться на 250 человек.