РИАМО - 14 дек. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Москвы. Кто-то удивляется, что цены растут, а другие же считают данное явление нормальным.

Со 2 января 2022 года в Москве повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Цена разовой поездки на транспорте вырастет на 1 рубль, а по карте «Тройка» – на 4 рубля. Кроме того, с нового года появятся билеты ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай) для наземного транспорта на 90 и 365 дней.

Мнения разделились

«В автобусах только пенсионеры свои социалки прикладываю. Все остальные почти не платят за проезд... А с повышением цен, даже те, кто оплачивали, скоро перестанут....», - написала пользователь @ritka.brand.

С ней согласен Sergey Bart: «Откуда такое ценообразование? +4 рубля с куста».

Многие пользователи отмечают, что новые цены на проезд высоки для пассажиров.

«Что-то проездной очень много прибавили.....», - пишет пользователь n s.

«Классика, как обычно повышение. В Москве это хотя бы имеет смысл, куча транспорта, метро огромное и так далее. Тут с этим мобильно почти везде. Но все равно иногда «жаба душит». 2 360 за безлимитный билет дороговато, 2к достаточно было бы», - написал пользователь с ником Огрызок.

«Видимо именно поэтому люди так Нового Года ждут? Не понимаю вообще ажиотажа. Только все дорожает, в магазинах толчея, все тарифы растут», - пишет va_li.

«Ну а что мы сделаем? Устроим массовый бойкот? Не-а. Продолжим ездить и оправдываться отсутствием альтернативы…», - считает Ash1do.

Некоторые москвичи с иронией отнеслись к новости о повышении стоимости.

«Разве это новость) Вот если бы подешевело, вот это была новость», - пишет пользователь А.К.

«Повышение цен ради вашего же блага, опасно иметь на руках большие суммы, мало ли что случится», - считает Hijacky.

Но есть и те, кто с пониманием отнесся к ситуации.

«Это недорого. Вот если бы рублей на 500 подорожало, тогда да. Было бы заметно», – добавил Станислав Кудрявцев.

«Подорожал проезд, ну да. Только все равно кататься на метро и автобусе сейчас в финансовом плане выгоднее, чем иметь свое авто», – считает Ирина.

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Причина повышения

Сами власти называют рост стоимости проезда в транспорте вынужденной мерой.

«В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год», - сообщает столичный Дептранс.

Ожидается, что за 2 года в Москве будут закуплены 150 новых травмаев, 1,3 тыс. электробусов, 700 вагонов метро и 900 вагонов электричек.

*Орфография и пунктуация пользователей соцсетей сохранена.