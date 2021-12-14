РИАМО - 14 дек. Учащийся «ДШИ им. А.Н. Верстовского» саксофонист Константин Синев в результате двух туров после выступления с оркестром занял второе место на XXII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На конкурс в этом году отобрали 48 юных музыкантов из Москвы и Московской области, Петербурга, Омска, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Сургута и Саратова. Заграницу представляли юные музыканты из Австрии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Испании, Канады, Китая, Кипра, Ливана, Норвегии, Польши, Сербии, США, Турции и Франции.

Торжественная церемония закрытия конкурса состоялась в Концертном зале им. П.И. Чайковского, где финалисты конкурса выступили с симфоническим оркестром Московской государственной филармонии.

«Поздравляем преподавателя «ДШИ им. А.Н.Верстовского» заслуженного работника культуры Московской области Карину Каргамонову и преподавателя Академии джаза Виктора Потемкина с успехом их ученика», – сообщили в пресс-службе.