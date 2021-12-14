РИАМО - 14 дек. Цены на проезд не могут стоять на месте, поэтому корректировка тарифов – это обязательное условие для стабильной работы транспорта. При этом Москва продемонстрировала умеренный рост тарифов. Об этом РИАМО сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Со 2 января 2022 года цена разовой поездки на транспорте в Москве вырастет на 1 рубль, а по «Тройке» – на 4 рубля. Также в следующем году появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней.

Косарева объяснила, что расходы транспортных предприятий растут ежегодно, так как повышаются тарифы на топливо и электроэнергию, на запчасти и комплектующие. Поэтому корректировка тарифов на проезд является обязательным условием для надежной работы транспортной инфраструктуры города.

По словам эксперта, существенного повышения стоимости билетов допускать нельзя: должен быть соблюден баланс интересов и перевозчиков, и пассажиров. Для последних рост тарифов не должен сильно ударять по кошельку.

«Индексация тарифов, которую в этом году представила Москва, эту задачу решает. Два прошлых года для всех стали весьма тяжелыми. Это не могло не отразиться на экономике города. Инфляция растет, ежегодная индексация стоимости билетов – естественный процесс, однако тарифы должны быть умеренными, что и демонстрирует Москва», – заявила Косарева.

Заявленное повышение тарифов на проезд в следующем году не затронет постоянных пассажиров, которые выбирают оплату проезда по Face Pay и безлимитные проездные на 365 дней. Для безлимитных тарифов на 30 и 60 дней стоимость изменится в пределах инфляции, отметила Косарева.

Кроме того, город поддерживает школьников и студентов и оставляет прежней стоимость их билетов на 3 месяца.

Косарева разъяснила, что тарифы нужно повышать регулярно, и в этом случае Москва действует последовательно. Если этого не делать, все приведет к тому, что потом их все равно придется повысить и сразу намного.