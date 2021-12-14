РИАМО - 14 дек. В Подмосковье началась традиционная предновогодняя акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой можно подарить подарки детям из неблагополучных семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«До 24 декабря все желающие могут поздравить с Новым годом детей из неблагополучных семей и передать им индивидуальный новогодний подарок», – сказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.
Как уточнила зампред, всего в этом году порадовать своими подарками можно будет свыше 1 тыс. детей.
Передать подарок можно любым удобным способом, приехав либо в министерство образования Московской области, либо в территориальное управление опеки и попечительства, либо в учреждение, где находится ребенок.
Всю дополнительную информацию можно узнать в министерстве образования Московской области по телефону горячей линии акции: + 7 (925) 011-99-47.
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