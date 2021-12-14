РИАМО - 14 дек. В Подмосковье началась традиционная предновогодняя акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой можно подарить подарки детям из неблагополучных семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«До 24 декабря все желающие могут поздравить с Новым годом детей из неблагополучных семей и передать им индивидуальный новогодний подарок», – сказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Как уточнила зампред, всего в этом году порадовать своими подарками можно будет свыше 1 тыс. детей.

«Чтобы устроить ребенку праздник достаточно зайти на сайт «Усыновление в Московской области» в раздел акции, посмотреть пожелания детей, выбрать ребенка, для которого вы хотите стать Дедом Морозом и исполнить его мечту. Если под фото ребенка будет отметка «Дед Мороз найден!», советуем выбрать пожелание другого ребенка. Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь», – добавила Каклюгина.

Передать подарок можно любым удобным способом, приехав либо в министерство образования Московской области, либо в территориальное управление опеки и попечительства, либо в учреждение, где находится ребенок.

Всю дополнительную информацию можно узнать в министерстве образования Московской области по телефону горячей линии акции: + 7 (925) 011-99-47.