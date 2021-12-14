РИАМО - 14 дек. Московская область является лидером по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди регионов России, суммарный объем инвестиций в проекты ГЧП уже превысил 323 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«С 2015 года в области заключено уже 44 соглашения в формате ГЧП. Общий объем инвестиций по этим проектам, с учетом последней концессии, превышает 323 млрд рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Одним из важных событий развития ГЧП в Подмосковье за последнее время стало подписание правительством региона концессионного соглашения о создании и эксплуатации автомобильной дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» – платного дублера Егорьевского шоссе. Инвестором проекта стала компания ООО «М.Е.Т.К.».

Протяженность новой дороги, которая позволит обойти населенные пункты от Люберец до деревни Кошерово, составит 36,3 км. Инвестиции в проект оцениваются в 68,7 млрд рублей. Строительство автодороги запланировано на 2023-2026 годы. Срок концессионного соглашения составит 27,9 лет.

Участок, который обойдет платный дублер, представляет собой двухполосное шоссе. Эта дорога идет через целый ряд населенных пунктов ближайшего Подмосковья и пересекает множество перекрестков со светофорами.

Трасса считается одной из самых загруженных в регионе, поэтому ожидается, что дублер будет востребован. Планируется, что по новому участку ежедневно будут ездить около 25 тыс. автомобилей.