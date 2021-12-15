РИАМО - 15 дек. Шатурское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в среду, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 9 до 13 часов. Свет отключат в Шатуре на ул. Фридриха Энгельса, 41, 43, 45/4, ул. Октябрьской Революции, 38, 40.

Срок отключения – максимум 2 часа.