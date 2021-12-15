РИАМО - 15 дек. Пушкинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в среду, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется отключить электроэнергию с 10 до 14 часов в СНТ «Садовод-Любитель», СНТ «Память Мичурина» в Красноармейске.

Отключение будет длиться не больше 2 часов.