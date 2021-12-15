РИАМО - 15 дек. Энергетики Серпуховского РЭС филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. В связи с этим в среду планируется отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Свет отключат в деревнях Глазово-2, Станки и Московка. Энергетики произведут отключение на 2 часа в промежуток времени с 08:00 до 17:00 для замены силового трансформатора в д. Московка, для перевода нагрузок на вновь построенную трансформаторную подстанцию в д. Глазово-2 и для подключения резервных источников электроснабжения на время проведения работ.

Временное отсутствие электроснабжения в д. Станки связано с переводом нагрузок на вновь построенную воздушную линию 0,4 кВ.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.