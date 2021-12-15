РИАМО - 15 дек. Каширское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в среду, сообщается на сайте министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 9 до 16 часов в Кашире на ул. Пушкарской, Пушкарские Выселки и Березовой.

Там будут менять опоры. Отключение займет не больше 2 часов.