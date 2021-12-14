РИАМО - 14 дек. В Московской области стартовал ежегодный конкурс «Лучший подъезд Подмосковья», он направлен на приведение к нормативному состоянию подъездов в многоквартирных домах и обеспечение благоприятных условий для проживания. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Выставить на конкурс свой подъезд можно по 5 номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», которая делится на 3 группы - в домах низкой этажности, в домах средней этажности, в высотных домах, а также «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

«Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте. Они сами решают, какие новшества применить в ремонте подъезда, сами определяли дизайн и концепцию подъезда. В результате мы видим не обычный результат, а работу, выполненную с душой», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Участие в конкурсе добровольное и происходит по решению собственников жилья. Также жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а еще им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ.

Чтобы стать участником программы следует провести совместно с управляющей компанией общее собрание жильцов и принять решение об участии.

«Хочу отметить, что в текущем году по программе «Мой подъезд» проделана колоссальная работа. Программа 2021 года предусматривает ремонт 12,2 тыс. подъездов, из которых уже отремонтировано почти более 11 тыс. подъездов, тем самым годовой план выполнен на 92%», - уточнил Велиховский.

Ежегодный конкурс проводится в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд», подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

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