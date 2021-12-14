РИАМО - 14 дек. Организаторы незаконной свалки задержаны с поличным в Одинцовском городском округе. Сразу несколько водителей дали показания полицейским, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Материалы проверки отправлены в Минэкологии Московской области для принятия решения об административном наказании.

«Виновник нарушения – компания «Строй-71», зарегистрированная в Тульской области. Водители компании свозили грунты неизвестного происхождения и строительные отходы на земельный участок по Буденновскому шоссе, где разравнивали мусор с помощью фронтального погрузчика», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что за это нарушители оштрафованы на сумму 350 тыс. рублей. Решается вопрос о ликвидации незаконной свалки.