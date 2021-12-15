РИАМО - 15 дек. Москвичи со 2 января по 20 февраля смогут сдать на переработку живую новогоднюю ель в рамках акции «Елочный круговорот», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Эту акцию проводят в столице каждый год с 2016 года. Москвичи активно участвуют в ней.

«Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора», - отметил заммэра.

Жители столицы сейчас смогут проголосовать в рамках проекта «Активный гражданин» за удобные места для пунктов приема. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях.

Сдать можно будет елки, сосны и пихты. Однако все деревья должны быть освобождены от мишуры, дождика и других новогодних украшений.

«Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп», - заключил Петр Бирюков.