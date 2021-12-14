РИАМО - 14 дек. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту выявили хризантемы, зараженные западным цветочным трипсом, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 6 декабря на СВХ ООО «ОСТ-Терминал» при досмотре партии. Страна происхождения цветов – Колумбия.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством России.
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