РИАМО - 14 дек. В Рузе среди школьников прошел конкурс по созданию елочных игрушек, отражающих тему безопасности дорожного движения, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие прошло при поддержке подмосковной Госавтоинспекции и юных инспекторов движения.

Подводя итоги ежегодной городской акции, организаторы отметили творческий подход юных жителей Рузы, а главное – их знания и навыки по ПДД. Самые креативные поделки стали главными украшениями новогодней елки, которую утсановили в здании подразделения Госавтоинспекции округа.

Наряжать елку полицейские пригласили юных инспекторов движения одной из школ Рузы. На елку также повесили световозвращающий декор. Таким образом, ЮИДовцы и автоинспекторы напомнили жителям муниципалитета о правилах безопасности и неукоснительном соблюдении ПДД.