РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Новую площадку для мастер-классов, замок Снежной королевы, откроют в среду в подмосковном Красногорске.

К открытию замка подготовили большую праздничную программу возле малой сцены в детском городке «Сказочный».

Ранее в округе работала резиденция Деда Мороза. Она была популярна у юных горожан, но за 3 года потеряла налет новизны. Замок Снежной королевы станет переформатированной площадкой для мастер-классов.

С 15 декабря по 15 января в замке проведут более 40 музыкальных и художественных мастер-классов, занятий по прикладному творчеству.

Была взята идея советского мультика, также в замке будут настоящие Кай и Герда. Дети в игровой форме получат информацию о мультфильме, пройдут мультпоказы, много активностей.

Замок расположился в здании бывшего кафе. Само здание и расположенный рядом вход в парк украсили в тематике сказки «Снежная королева».