РИАМО - 14 дек. Владельцы персонализированной карты «Тройка» смогут бесплатно пересаживаться между составами на одном маршруте наземного транспорта в столице в течение 90 минут с первой оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Такой услугой в мегаполисе ежедневно будут пользоваться свыше 5 тыс. человек.

В столице с 1 сентября этого года были введены бесплатные пересадки между маршрутами наземного общественного транспорта.

Бесплатные пересадки по карте «Тройка», привязанной к приложению «Метро Москвы», были доступны только на разных маршрутах. Москва является единственным городом страны, где пассажиры могут бесплатно пересаживаться в поездках на общественном транспорте.