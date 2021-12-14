РИАМО - 14 дек. Полицейские в подмосковной Кашире задержали 25-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, перевозившего более 500 г героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину задержали на трассе М-4 «Дон». В ходе досмотра у него обнаружили не менее 300 полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является запрещенным наркотическим средством – героином, общей массой более 500 г», – сказала глава пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она добавила, что на допросе злоумышленник рассказал, что забрал наркотики из тайника в Москве и вез их в Ростов-на-Дону, чтобы поместить в другой тайник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.