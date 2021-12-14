РИАМО - 14 дек. Ассоциацию «Административно-хозяйственное управление дачного поселка «Садко» оштрафовали на 75 тыс. рублей за нарушения водоохранного законодательства в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В ходе расследования инспекторы эконадзора обнаружили 2 трубы, через которые в приток Гжелки сбрасываются сточные воды с очистных сооружений поселка. При этом разрешение на пользование водным объектом не оформлено», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Нарушитель оштрафован. Вопрос оформления документов находится на контроле министерства.

Это уже третье нарушение водоохранного законодательства, в котором фигурируют Гжелка и ее притоки. Ранее предприятие «КИИЛТО-клей Раменское» было наказано за сброс в приток реки недостаточно очищенных сточных вод, а компания «ПМК» была оштрафована за то, что самовольно заключила в коллектор безымянный приток реки при строительстве автодороги.