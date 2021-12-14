РИАМО - 14 дек. Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальным производством и сбытом крупных партий алкоголя в Калужской и Ленинградской областях. Злоумышленники наладили масштабное производство и готовили к продаже несколько тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подпольные цеха по производству и места хранения нелегального алкоголя располагались на территории Калужской и Ленинградской областей, фальсификат сбывался на территории этих регионов, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили емкости с нелегальным алкоголем в контейнерном терминале на станции МЖД Ворсино. Бутылки со спиртным были обклеены поддельными федеральными специальными марками.

«В ходе осмотра производственных и складских помещений изъято технологическое оборудование, свыше 16 тыс. бутылок готовой к реализации водочной и коньячной продукции, спиртосодержащая жидкость объемом более 12 тыс. л, пустая стеклянная тара, упаковочный материал», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шестеро человек, подозреваемых в организации незаконного бизнеса, были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). Двоим фигурантом уже предъявили обвинение, они заключены под стражу.

Сейчас следствие продолжает проводить расследование и устанавливает всех возможных участников преступления.