РИАМО - 14 дек. Егорьевское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии, которые пройдут 15 декабря, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ планируется отключить электричество с 9 до 16 часов на ул. 20 лет Октября, Лейтенанта Шмидта, 4-й Пятилетки, Молодежная, Старополевая. А также на ул. Ленинской, 3, 4, 6, ул. Октябрьской, 44, 49, 50, 51, 57А.

Еще света не будет в период с 9 до 16 часов в СНТ «Автомобилист», «Авиатор» и «Меланжист-4».

С 10 до 12 часов свет отключат в п. Шувое на ул. Комсомольской. С 13 до 15 часов - на ул. Красный Пожарник, а с 15 до 16:30 - на ул. Луговая, Старонечаевская, 4-я Нечаевская, Радио.