РИАМО - 14 дек. Каширское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии 15 декабря, сообщается на сайте министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 9 до 16 часов в Кашире на ул. Пушкарская, Пушкарские Выселки и Березовая.

Там будут менять опоры. Отключение займет не больше 2 часов.