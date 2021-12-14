РИАМО - 14 дек. С начала следующего года изменится стоимость абонементов на 17 самых загруженных парковках со шлагбаумом на территории столицы, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Также на 5 таких парковках появятся дополнительные места для автомобилей.

В частности, на парковке по адресу: ул. Выборгская, вл. 14, уч. 1 стоимость повысится с 3 тыс. рублей за месяц до 3,5 тыс. рублей. На стоянке в Красностуденческом проезде, вл. 5 – с 1 тыс. рублей ежемесячно до 1,2 тыс. рублей, на 2 стоянках на Мичуринском проспекте (вл. 17 и вл. 25) – с 2,5 до 2,9 тыс. рублей.

Тарифы на абонементы на парковки вырастут впервые с их открытия. При этом их стоимость останется ниже, чем на соседних коммерческих стоянках. До конца этого года абонемент на парковку можно купить по старой цене.

Кроме того, на 5 городских парковках изменят тарифы в декабре. С 15 декабря стоянки на ул. Лобачевского (у станции метро «Аминьевская») и с 24 декабря парковка на ул. Гарибальди (у станции метро «Новые Черемушки») будут работать как перехватывающие. Припарковать авто на них можно будет бесплатно с 05:30 до 02:00, если совершить не менее 2-х поездок на метрополитене, МЦК или МЦД. Первая из поездок должна быть от ближайшей к парковке станции.

С 24 декабря на 2 переполненных парковках со шлагбаумом на ул. Новый Арбат начнет действовать новый тариф. На 1-м участке парковки днем стоимость составит 450 рублей за час, на 2-м участке – 400 рублей за час.