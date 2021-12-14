РИАМО - 14 дек. Роспотребнадзор выдал протокол о временном запрете деятельности и опечатал хостел на Волгоградском проспекте, д. 32, корп. 8. Такое решение было принято после проверки заведения на соблюдение противоэпидемических требований, которая выявила ряд грубых нарушений, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки было установлено, что хостел не выполняет необходимые противоэпидемические требования по борьбе с Covid-19: в заведении нет дезинфекторов и не представлен график уборки, в комнатах 15-20 кв. м проживают по 6-8 человек, сотрудники хостела не измеряют температуру посетителей. Помимо перечисленных в хостеле допущены и другие нарушения.

В отношении юридической фирмы, которой принадлежит заведение, составлен протокол о временном запрете деятельности. Сам хостел опечатан в досудебном порядке.

Материалы административного дела направлены в Лефортовский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток.