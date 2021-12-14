РИАМО - 14 дек. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 600 тыс. рублей по делу об административном правонарушении отношении ПАО «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС обратился житель деревни Моносеево из городского округа Щелково с жалобой на несоблюдение компанией правил технологического присоединения - работы не были выполнены в срок.

В результате проведения административного расследования по делу об административном правонарушении УФАС установлено, что ПАО нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.

Управлением также установлено, что компания ранее уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Этот факт послужил основанием для привлечения ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.