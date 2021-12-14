РИАМО - 14 дек. С июля абонементы на 30, 90 и 365 суток на общественный транспорт Москвы пассажиры смогут активировать не сразу, а в течение 10 дней после приобретения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Цена абонементов на 30 и 90 дней в мегаполисе поменяется, но при этом стоимость одной поездки в среднем увеличится чуть больше, чем на 1 рубль.

Кроме того, в городе в 2022 году появятся новые билеты для общественного наземного транспорта на 90 и 365 дней.

Со 2 января 2022 года в столице изменится стоимость некоторых транспортных тарифов. Так, цена поездки по билету «Единый» увеличится на 1 рубль, билет на 2 поездки подорожает на 2 рубля. Не изменится стоимость проезда по Face Pay.