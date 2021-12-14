РИАМО - 14 дек. В следующем году москвичи и гости столицы смогут воспользоваться новыми билетами «ТАТ» для наземного транспорта: на 90 и 365 дней, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, цена карты на 90 дней составит 3720 рублей, а на 365 дней – 14 тыс.

Предполагается, что поездки станут удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются наземным видом транспортом.

Билет «ТАТ» дает право совершить поездку на наземном транспорте (троллейбус, автобус, трамвай). Ранее билет можно было купить на 30 суток по цене 1180 рублей.

Одна поездка в столичном транспорте по «Тройке» подорожает на 4 рубля со 2 января>>