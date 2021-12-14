РИАМО - 14 дек. Независимо от даты пополнения с 1 мая 2022 года в столице билеты на общественный транспорт для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Такое решение поможет сэкономить время и деньги более чем 1 млн человек.

В столице остаются самые выгодные билеты на транспорт для тех, кто учится в городе. Траты на проезд у студентов в Москве меньше, чем у студентов других крупных российских городов. Так, московские учащиеся вузов экономят до 390 рублей ежемесячно по сравнению со студентами из Санкт-Петербурга.

Также стоимость разовой поездки в пассажирском транспорте мегаполиса по «Единому» билету вырастет на 1 рубль со 2 января 2022 года.

Одна поездка в столичном транспорте по «Тройке» подорожает на 4 рубля со 2 января>>