РИАМО - 14 дек. Со 2 января стоимость одной поездки в наземном транспорте столицы, метро, на МЦК и МЦД (зона «Центральная») по «Кошельку» карты «Тройка» вырастет на 4 рубля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Разовая поездка по билету «Единый» подорожает с 60 рублей до 61 рубля, а по билету на 2 поездки — со 120 до 122 рублей.

Как объяснили в ведомстве, пересмотреть тарифы заставило увеличение затрат на содержание городского транспорта.

«Тройка» — это электронная карта с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта. Это самый удобный способ оплаты проезда.

Изначально «Тройка» была представлена в виде пластиковой карты синего цвета с изображением трех белых коней. Теперь «Тройки» также делают в виде брелоков, браслетов, колец и выпускают тематические карты, приуроченные к знаковым событиям.

Цена поездки по «Единому» билету вырастет в Москве на 1 руб со 2 января 2022 г>>