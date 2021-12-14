РИАМО - 14 дек. На одной из самых крупных водных артерии Московской области – Иваньковском водохранилище – помогает вытаскивать провалившихся под лед людей судно на воздушной подушке «Хивус», сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Это судно может передвигаться одновременно по воде и по льду, оно незаменимо в работе.

«Мы имеем возможность незамедлительно отправиться на помощь терпящим бедствие на водохранилище при любых погодных условиях, подойти к ним совсем близко и взять на борт сразу несколько человек, конструкция судна это позволяет», – сказал заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко.

Представитель противопожарно-спасательной службы отметил, что судно помогает успешно спасать людей. В прошлом году с его помощью было спасено 27 человек.

По словам замруководителя спасательного подразделения, особенно актуально использование судна в период ледостава, когда лед еще не окреп и движение по нему опасно. Именно такая обстановка сейчас сложилась на водоемах Подмосковья и, в частности, на Иваньковском водохранилище.

Сейчас толщина льда на водоеме составляет 8 см, на мелководье доходит и до 18 см.

«Но рыбаки устремляются подальше. Считается, чем место глубже, тем рыба крупнее. Усугубляют ситуацию снегопады. Под толстым слоем снега не видно ни промоин, ни трещин», – отметил Проценко.

По его словам, для того, чтобы избежать несчастных случаев, спасатели проводят большую профилактическую работу.