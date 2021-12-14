РИАМО - 14 дек. В Москве с 24 декабря увеличат тариф на парковку в центре города до 450 рублей в час с 380 рублей, сообщает столичный Дептранс.

Тарифы на парковку изменятся в столице с 24 декабря на 14% улиц, при этом на 29 улицах цена парковки уменьшится. Там, где было 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф (с бесплатным воскресеньем). Там, где был дифференцированный тариф, станет 80 рублей в час.

В тех местах, где тариф 380 рублей в час не помогал оставить свободные места, будет новый: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье). Это освободит 10-15% мест.

Как пояснили в ведомстве, сейчас серьезно растет нагрузка на дороги: в Москве и области уже 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на почти на 100%, оставались места, нужно менять тарифы.

Платную парковку на улицах ввели на территории Москвы в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. После этого платное парковочное пространство в городе несколько раз расширялось.

Введение платной парковки позволило разгрузить улично-дорожную сеть города. К примеру, в зоне Бульварного кольца скорость движения увеличилась на 12%, а нарушений правил парковки стало меньше на 64%.

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