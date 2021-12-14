РИАМО - 14 дек. Разовая поездка в общественном транспорте Москвы по «Единому» билету увеличится на 1 рубль со 2 января следующего года, сообщает столичный Дептранс.

Разовая поездка по «Единому» билету изменится с 60 рублей до 61 рубля. Кроме того, изменится цена билета на 2 поездки. Она составит 122 рубля, что составляет плюс 1 рубль за поездку.

Не изменится стоимость проезда по Face Pay – 46 рублей, а также цена билета на 365 дней (19,5 тыс. рублей) и проездного на 3 месяца на метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Как пояснили в Дептрансе, в текущем году затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли: у метрополитена на 13%, а у наземного транспорта – на 15,8%.

Пересмотр тарифов на 2022 год – это вынужденная мера. Столичное правительство увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского транспорта.

В 2022-2023 годах планируется закупить свыше 150 трамваев, 1,3 тыс. электробусов, порядка 700 вагонов метро и около 900 вагонов пригородных электричек.

Новые билеты для общественного наземного транспорта на 90 и 365 дней появятся в Москве>>